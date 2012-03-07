Перевести немецкий техпаспорт

ПереводыЗакрыт5 заявок238 просмотров
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Есть немецкий техпасспорт. Там в основном слова. Нужен его перевод в похожей форме. Подробности по скайпу или аське. Нужно сделать до 11.03.12. Пишите сроки и стоимость. Оплата вебмани.

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12 лет назад
acidhouse
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад