Перевести немецкий техпаспорт

Требуются переводчики для общения на китайских и английских форумах. Задание выдаётся на русском. Текст надо перевести и опубликовать. Оплата сдельная, договорная. Чтобы был ясен желаемый уровень оплаты - укажите, пожалуйста, сколько вы хотели - бы получать за перевод ...