vibbaden

Рубэ vibbaden

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Cоздать и анимировать около 50 движен. мульт. совы
Отличный заказчик, приятно было работать. Оплата в срок.
Большое спасибо Андрею. Действительно есть огромный талант и терпение в работе, креативность. Был всегда на связи, пунктуален. Задача оказалась не простой, но Андрей успешно справился. Многие идеи Андрея были на много лучше чем заказчика. Конечно же будем еще работать!!!
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