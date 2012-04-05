Простая работа, не требующая глубоких компьютерных знаний. Копировать - вставить....! Более подробно расскажу и покажу. Нужно пройти по всем категориям ebay.de и собрать характеристики предлагаемые порталом к той или иной категории в ...
- $250Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
С использование такого приложения, как например, ChartDirector. Статистика количества кликов и просмотров фирм и продуктов, кликов и переходов по отдельным элементам гипперссылкам, количества ввода ключевых слов. Статистика за день, за месяц, за год. Архив статистики. ...Закрыт13 лет назад
Встроить API Twitter, Facebook, Google+ на портал, хранение логинов и паролей и управление ими для вышеуказанных соц сетей. Верстка естьЗакрыт13 лет назад
На существующий портал, находящийся на стадии завершения встроить платежную систему PayOne, включительно генерацию счетов от платежной системы и автоматизации оповещенийЗакрыт13 лет назад
Ручное тестирование, написание хэлпов, тестирование, написание, редактирование сопроводительной документации. Тестирование производительности и нагрузочное тестирование веб-приложений Контакты 050 835 48 08 067 191 04 31 skype:vipbadenТестирование сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Место локации: Киев Работа над крупным высоконагруженным проектом, рассчитывать на 1 месяцминимум Оплата достойная Можно удаленно, с периодическим посещениям офиса. Необходимые знания Zend Framework-желательно PHP5 MySQL ...Закрыт13 лет назад
Задача для тех, кто хочет создать что-то большое:) создать функциональный дизайн портала, только в стиле web 2.0 Функциональный значит: линии, блоки, символы, пару основных цветов и далее игра с их оттенками Примеры ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать Flash Page Flippers. Листалка , с возможностью вставки картинок и текстов, с возможностью импорта в листалку pfd или word форматов или самостоятельного составления.Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
решение для внутреннего модуля оптимизации бизнес процессов. Внутренняя почта сотрудников фирмы для внутренней переписки, возможно отправка на внешние сервера, с внешних серверов на внутреннюю почту не требуется 1.входящие сообщения - непрочитанные(5 ...Закрыт13 лет назад
Модуль составления шаблонов -составление текстовых шаблонов + изображения -составление шаблонов из составленных шаблонов -составление шаблонов с переменными -создание групп шаблонов -назначение шаблонов группе пользователей Место ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Создать business chat support между сотрудниками фирмы и пользователями + зарегистрированными пользователями портала. Привязка к общей системе + мини админка с настройками Краткое описание -привязка фото сотрудника - установка статуса сотрудником offline ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Место локации: Киев Работа над крупным высоконагруженным проектом, рассчитывать на 2 месяца минимум Сотрудничество только по договору. Оплата достойная Можно удаленно, с периодическим посещениям офиса. Реализация логики поиска по параметрам: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Место локации: Киев Работа над крупным высоконагруженным проектом, рассчитывать на 2 месяца минимум Сотрудничество только по договору. Оплата достойная Можно удаленно, с периодическим посещениям офиса. Необходимые знания ...Закрыт13 лет назад
- $7500
Проект, связанный со сбором и выводом информации с различных крупных мультиязычных интернет ресурсов. Инструмент, который будет собирать и выводить информацию согласно ТЗ. Необходимы профессиональные знания PHP, Zend и Yii Framework, MySQL. ...Закрыт13 лет назад
Нужен спец по phpmydirectory Довести до ума сайт http://firmensucht.com/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно залить движок phpmydirectory,соединить с дизайном и запустить. Движет с лицензией есть.Закрыт14 лет назад
Сайт готов, но необходимо значительные доработки Требования: умение конфигурировать paypal, знание БД MySQL, умение разбираться в чужом коде, умение автоматизировать обработку счетов .... сайт http://east-go-to-west.com/ru/Закрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте, для реализации данной задачи необходимо знания facebook. опыт создания приложений, уменя программировать. Дизайнерские моменты могу помочь.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, есть такая задачка, имеется 50 готовых простых flash анимаций, их нужно привязать к facebook через API. Желательно, чтобы Вы находились на Украине и связь по skype, мой скайп vopbaden. Жду Ваших предложенийПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Перевести веб сайт с русского на польский. Перевод только общего интерфейса, фиксированных кнопок, слов и текстов. Сайт www.east-go-to-west.com. Пишите предложения по цене и срокам и ваш skype контактПрочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад