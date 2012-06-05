Реализовать инструмент статистики, ее формирование

С использование такого приложения, как например, ChartDirector. Статистика количества кликов и просмотров фирм и продуктов, кликов и переходов по отдельным элементам гипперссылкам, количества ввода ключевых слов. Статистика за день, за месяц, за год. Архив статистики. Отправка статистики в формате PDF по имейлу