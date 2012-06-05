Необходимо доработать сайт на Drupal

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок283 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо доработать проект на Drupal 7. Есть ТЗ, все расписано как надо.

ТЗ отправлю в личных сообщениях. Стоимость работы, естественно, стоит озвучить после ознакомления с ТЗ.

В ТЗ много мелких правок.

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Drupal
13 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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