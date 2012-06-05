Приветствую! Необходимо разработать несколько модулей для проекта, написанного на Yii. Модули разные, например: личные сообщения, личные страницы, каталог страниц. На самом деле - задачи по проекту будут постоянно, т.к. проект развивается ...
Необходимо доработать сайт на Drupal
Здравствуйте.
Необходимо доработать проект на Drupal 7. Есть ТЗ, все расписано как надо.
ТЗ отправлю в личных сообщениях. Стоимость работы, естественно, стоит озвучить после ознакомления с ТЗ.
В ТЗ много мелких правок.
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