Настроить RSS ленту для Рамблер Новости

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Нужно настроить RSS ленту сайта на Wordpress согласно требованиям Рамблер Новости

http://help.rambler.ru/1/news/novosti-partneram/3/

WordPress
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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