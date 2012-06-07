Страница и кнопка платежной системы на сайте

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Завершен4 заявки157 просмотров

Добрый день

необходимо добавить страницу и кнопку платежной системы LiqPay на сайт и установить их банера на необходимых страницах сайта, чтобы было согласно соглашения.

Сайт pchelki.in.ua

13 лет назад
paster
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Осману за оперативную и качественную работу. Все выполнено намного быстрее чем я ожидал, а то что сотрудничество продлилось не 2 а 3 дня, так это потому что в инет я входил только ночью для проверки выполненного. Советую Османа всем. ps. Осман даже немного подрихтовал сам сайт (кнопки) и не взял за это дополнительную плату.
Сергей - отличный заказчик! Надеюсь, что мы с ним работаем не в последний раз. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам и рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад