Страница и кнопка платежной системы на сайте

Спасибо Осману за оперативную и качественную работу. Все выполнено намного быстрее чем я ожидал, а то что сотрудничество продлилось не 2 а 3 дня, так это потому что в инет я входил только ночью для проверки выполненного. Советую Османа всем. ps. Осман даже немного подрихтовал сам сайт (кнопки) и не взял за это дополнительную плату.