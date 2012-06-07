Приветствую! Необходимо разработать несколько модулей для проекта, написанного на Yii. Модули разные, например: личные сообщения, личные страницы, каталог страниц. На самом деле - задачи по проекту будут постоянно, т.к. проект развивается ...
Страница и кнопка платежной системы на сайте
Добрый день
необходимо добавить страницу и кнопку платежной системы LiqPay на сайт и установить их банера на необходимых страницах сайта, чтобы было согласно соглашения.
Сайт pchelki.in.ua
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть сайт на друпале. 1. Необходимо переделать главное меню, которое выводиться модулем под ajax. 2. Кольцевая перелинковка новостей. 3. Добавить 2 блока на главной странице. 4. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Доработка веб - приложения по имеющимся файлам. Файлы взяты из книги "PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений. 2-е издание". Требуется сделать все как в книге только вместо Украины взять за основу Москву. В ...Завершен13 лет назад
Доработка готовых рабочих парсеров, вывод, кеширование, чистка кеша, возможность запуска скрипта парсера Манхейм на Русском и Украинском домене. Подробности по работе и оплате в Skype vitalik.vzВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте вы можете переделать скрипт скандинавского аукциона Надо настроить и установить все модули для оплаты ,Сделать чтоб работали таймеры, Сделать чтоб приходило подтверждение при регистрации на емайл пользователя , сделать второй VIP-лот чтоб было слева ...Закрыт13 лет назад
Как, видимо, понятно из названия проекта, требуется скрипт на php, с помощью которого будут добавляться сообщения в Twitter. Т.е. при публикации новости, она автоматически заносится в базу данных сайта, а заголовок и ссылка на статью ...Завершен9 лет назад
- $15
Нужно настроить RSS ленту сайта на Wordpress согласно требованиям Рамблер Новости http://help.rambler.ru/1/news/novosti-partneram/3/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброй ночи! Необходим скрипт авто установщик панели Ispconfig 3 на чистый впс с Debian 6 squeeze От скрипта требуеться установка софта: Apache mpm-itk php 5.3 последний из Dotdeb ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://allserials.tv/ нужно переделать левое меню под ajax http://allserials.tv/serial-1970-inkassatory-1-sezon.html внизу есть блок Рекомендуем посмотреть сериал: нужно увеличить до 3 сериалах сейчас он берет любой сериал произвольно из того же жанра, нужно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для адаптация верстки и програмированию функциональности. Хочу обратить внимание, что нам необходима ТОЛЬКО адаптация верстки и программинг, дизайн и верстка разрабатывается собственными ресурсами. Прилагаю ТЗ с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад