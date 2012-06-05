Приветствую! Необходимо разработать несколько модулей для проекта, написанного на Yii. Модули разные, например: личные сообщения, личные страницы, каталог страниц. На самом деле - задачи по проекту будут постоянно, т.к. проект развивается ...
Доработка сайта на Друпал
Добрый день!
Есть сайт на друпале.
1. Необходимо переделать главное меню, которое выводиться модулем под ajax.
2. Кольцевая перелинковка новостей.
3. Добавить 2 блока на главной странице.
4. Мелочи по верстке.
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