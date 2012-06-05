Доработка сайта на Друпал

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на друпале.

1. Необходимо переделать главное меню, которое выводиться модулем под ajax.

2. Кольцевая перелинковка новостей.

3. Добавить 2 блока на главной странице.

4. Мелочи по верстке.

AJAXDrupal
13 лет назад
webexch
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров