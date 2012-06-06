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Доработка веб-приложения
Доработка веб - приложения по имеющимся файлам. Файлы взяты из книги "PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений. 2-е издание". Требуется сделать все как в книге только вместо Украины взять за основу Москву.
В приложении присутствует база данных...ее тоже нужно доработать
Срочно, крайний срок четверг(7июня) утро. По вопросам обращаться по почте [email protected]
Выбранный исполнитель
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