Доработка веб-приложения

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки164 просмотра

Доработка веб - приложения по имеющимся файлам. Файлы взяты из книги "PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений. 2-е издание". Требуется сделать все как в книге только вместо Украины взять за основу Москву.

В приложении присутствует база данных...ее тоже нужно доработать

Срочно, крайний срок четверг(7июня) утро. По вопросам обращаться по почте [email protected]

MySQLPHP
13 лет назад
divigivi
Мурад 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$200
1 день
Выражаю огромное спасибо. Сделал все быстро и качественно. Помог разобраться. Вообщем молодцом.
Спасибо Мураду за работу, приятно было работать. Искренне рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад