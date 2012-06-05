Сделать из шаблона флеш-сайт

Есть вот такой шаблон: http://scr.templatemonster.com/20300/20396.html

Что хочу: переделать его под свои нужды, контент менять/добавлять самостоятельно, кое-что в дизайне переделать.

Переделать: иные рубрики поставить, свой контент залить, в анимацию дизайна свое лого впихнуть.

Если с этим хлопотно возиться - можно и с нуля (дизайн будет предоставлен) что-то подобное сделать.

Укажите что вы можете сделать, за сколько и срок.

рассматриваю предложения только тех, кто делал подобное.

Прошу отвечать обстоятельно здесь - ответы будут скрыты от остальных