Необходимо разработать сайт на Wordpress. Дизайн есть. Сайт на английском языке. Будет включать в себя: • Homepage slideshow banner • 4 x footer widgets • Animated dropdown menus • Two ...
Доработки сайта
Доработки сайта задание в приложение от вас сроки и бюджет
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