Есть концепция мультиязычного форума на движке IP Board 3.2 , лицензия куплена.От Вас- отличное знание этой серии форумных движков,консультации и запуск с нуля форума+ наличие пары-тройки успешно запущенных проектов на IP Board. Оплата сдельная, по ...
Решить проблему с VirtueMart 2.0.6
Появилась ошибка в интернет магазине, при добавлении большого количества товара корзина автоматически обнуляется, либо не все товары попадают в корзину. Сразу предупрежу, данный глюк не на всех компах активен. Если выключить AJAX модуль высплывающего окна корзины, то все работает, но надо чтобы с этим окошком все работало. Так как не удобно каждый раз из корзины обратно в раздел возвращаться.
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