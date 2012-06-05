Решить проблему с VirtueMart 2.0.6

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка97 просмотров

Появилась ошибка в интернет магазине, при добавлении большого количества товара корзина автоматически обнуляется, либо не все товары попадают в корзину. Сразу предупрежу, данный глюк не на всех компах активен. Если выключить AJAX модуль высплывающего окна корзины, то все работает, но надо чтобы с этим окошком все работало. Так как не удобно каждый раз из корзины обратно в раздел возвращаться.

AJAX
13 лет назад
brendmaster
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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