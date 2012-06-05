Настроить и запустить форум на IPBoard

Здравствуйте вы можете переделать скрипт скандинавского аукциона Надо настроить и установить все модули для оплаты ,Сделать чтоб работали таймеры, Сделать чтоб приходило подтверждение при регистрации на емайл пользователя , сделать второй VIP-лот чтоб было слева ...