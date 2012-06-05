Настроить и запустить форум на IPBoard

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Есть концепция мультиязычного форума на движке IP Board 3.2 , лицензия куплена.От Вас- отличное знание этой серии форумных движков,консультации и запуск с нуля форума+ наличие пары-тройки успешно запущенных проектов на IP Board. Оплата сдельная, по результатам сделанных работ.

13 лет назад
PolarMan
Флай 
53 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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