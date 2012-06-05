Сайт спортивных прогнозов (DLE модуль)!

Необходимо по очень качественному тех заданию выполнить написание модуля для DLE !

Что в себя включает пользовательская часть:

- добавление спортивного прогноза как новости на сайт (через форму и вывод)

- ввод результата игры и рейтинга пользователю (в дробно виде рейтинг)

- статистика по рейтингу, по всем пользователям на сайте по календарю

Админская часть:

- Подтверждение результата игры и рейтинга

- Какие группы могут вводить результат и рейтинг

- Опция в какую группу пользователь перейдёт при наборе определённого кол-ва рейтинга!

Подробное ТЗ в doc файле!