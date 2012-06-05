Появилась ошибка в интернет магазине, при добавлении большого количества товара корзина автоматически обнуляется, либо не все товары попадают в корзину. Сразу предупрежу, данный глюк не на всех компах активен. Если выключить AJAX модуль высплывающего окна ...
Сайт спортивных прогнозов (DLE модуль)!
Необходимо по очень качественному тех заданию выполнить написание модуля для DLE !
Что в себя включает пользовательская часть:
- добавление спортивного прогноза как новости на сайт (через форму и вывод)
- ввод результата игры и рейтинга пользователю (в дробно виде рейтинг)
- статистика по рейтингу, по всем пользователям на сайте по календарю
Админская часть:
- Подтверждение результата игры и рейтинга
- Какие группы могут вводить результат и рейтинг
- Опция в какую группу пользователь перейдёт при наборе определённого кол-ва рейтинга!
Подробное ТЗ в doc файле!
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