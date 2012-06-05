Встроить на портал платежную систему PayOne

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Закрыт1 заявка91 просмотр

На существующий портал, находящийся на стадии завершения встроить платежную систему PayOne, включительно генерацию счетов от платежной системы и автоматизации оповещений

13 лет назад
vibbaden
Рубэ 
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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