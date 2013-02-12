Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок284 просмотра
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Здравствуйте, нужно нарисовать логотип на основе рисунка. Оплата после утверждения заказчиком. Рисунок прикрепляю. Текст на логотипе Столиця Життя на украинском. Черновой вариант нужно предоставить завтра вечером. Рисовать лучше сразу в Adobe Illustrator.

11 лет назад
acidhouse
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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