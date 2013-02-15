Разработать логотип в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок223 просмотра
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- Разработать логотип в векторе

- Фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт А4)

Компания занимается продвижением сайтов (основной профиль) и разработкой сайтов под ключ (второстепенный, сейчас на аутсорсе).

Домен: promosite.fm

Укажите, пожалуйста, бюджет (отдельно логотип, отдельно фирменный стиль), сроки. Так же интересно посмотреть на ваше портфолио по аналогичной работе (лого + стиль).

Рассмотрю вариант разработки логотипа без фирменного стиля.

11 лет назад
Ditmar
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$70
5 дней
Отличная работа, спасибо!
Очень понравилось работать с Дмитрием. Интересный проект, грамотная постановка задачи. Благодарю за сотрудничество!
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