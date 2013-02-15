Нужно сделать логотип для интернет-магазина ювелирных изделий. Т.к. основная часть продающихся изделий из серебра с золотыми пластинами, то и решение для логотипа аналогичное - серебряная шильда, на которой золотом написано "Ювeлирoчка". На сайте предполагаемый размер лого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Разработать логотип в векторе
- Фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт А4)
Компания занимается продвижением сайтов (основной профиль) и разработкой сайтов под ключ (второстепенный, сейчас на аутсорсе).
Домен: promosite.fm
Укажите, пожалуйста, бюджет (отдельно логотип, отдельно фирменный стиль), сроки. Так же интересно посмотреть на ваше портфолио по аналогичной работе (лого + стиль).
Рассмотрю вариант разработки логотипа без фирменного стиля.
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