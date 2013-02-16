Логотип фирмы

Доброго дня всем!

Нужен логотип для компании, которая здает в аренду строительную технику (экскаваторы,бульдозеры,самосвалы,автокраны), а также занимается всеми видами земельных работ

(копка котлованов, копка и чистка озер, демонтажные работы и др.)

Хотелось чтобы логотип был практичен и для других направлений деятельность таких как продажа авто, техники, стройматериалов, мебели, автомобилей, СТО и МОЙКА и т.д

Бюджет– 50$.

Общие требования к логотипу (обязательно):

• Логотип должен состоять из знака и шрифтового написания "СпецСтройТех" или "ССТ" и т.д.

• Эмблема (логотип) должна быть узнаваемой и простой… (интересует мнение специалиста)

Подробности:

Просьба создать узнаваемый и читабельный логотип.

Логотип будет присутствовать как на строительных сайтах , так и в дальнейшем на одежде сотрудников, на спецтехнике, печати компании, визитках и т.д.

В логотипе должно быть не более 3-х цветов.