Логотип фирмы

Группа негодяев едет в морское командное приключение и нуждается в разработке эмблемы команды для печати на футболках. С учетом особенности национального калорита команды, возникла идея за основу логотипа взять матрешку, но в нетрадиционном исполнении, а ...
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Доброго дня всем!
Нужен логотип для компании, которая здает в аренду строительную технику (экскаваторы,бульдозеры,самосвалы,автокраны), а также занимается всеми видами земельных работ
(копка котлованов, копка и чистка озер, демонтажные работы и др.)
Хотелось чтобы логотип был практичен и для других направлений деятельность таких как продажа авто, техники, стройматериалов, мебели, автомобилей, СТО и МОЙКА и т.д
Бюджет– 50$.
Общие требования к логотипу (обязательно):
• Логотип должен состоять из знака и шрифтового написания "СпецСтройТех" или "ССТ" и т.д.
• Эмблема (логотип) должна быть узнаваемой и простой… (интересует мнение специалиста)
Подробности:
Просьба создать узнаваемый и читабельный логотип.
Логотип будет присутствовать как на строительных сайтах , так и в дальнейшем на одежде сотрудников, на спецтехнике, печати компании, визитках и т.д.
В логотипе должно быть не более 3-х цветов.
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