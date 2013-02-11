Всем доброго времени суток. Нужно сделать лого для сайта "Ландшафтный дизайн от А до Я" урл сайта 4gazon.ru Пожелания по логотипу: - урл сайта обязательно использовать в логотипе - слева от надписи придумать/нарисовать эмблему/рисунок, который бы подходил по теме ландшафтного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн логотипа, тз в аттаче.
Сроки 1, максимум 2 дня. Кидайте цены и ссылки на примеры.
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