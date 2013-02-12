Лого для сайта

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок247 просмотров
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Всем доброго времени суток.

Нужно сделать лого для сайта "Ландшафтный дизайн от А до Я"

урл сайта 4gazon.ru

Пожелания по логотипу:

- урл сайта обязательно использовать в логотипе

- слева от надписи придумать/нарисовать эмблему/рисунок, который бы подходил по теме ландшафтного дизайна

бюджет на задание $30

время на выполнение до среды (чем раньше, тем лучше)

на доработку отправлять дизайн не буду, если дизайн не понравиться, то заплачу $10-20

11 лет назад
wnonamew
Жанибек 
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Был заказан дизайн логотипа для сайта. Работа сделано очень качественно, в кратчайшие сроки. Спасибо за выполненную работу
Спасибо за сотрудничество.
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