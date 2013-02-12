Всем доброго времени суток.

Нужно сделать лого для сайта "Ландшафтный дизайн от А до Я"

урл сайта 4gazon.ru

Пожелания по логотипу:

- урл сайта обязательно использовать в логотипе

- слева от надписи придумать/нарисовать эмблему/рисунок, который бы подходил по теме ландшафтного дизайна

бюджет на задание $30

время на выполнение до среды (чем раньше, тем лучше)

на доработку отправлять дизайн не буду, если дизайн не понравиться, то заплачу $10-20