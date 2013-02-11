Логотип сайта рыболовного клуба

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок152 просмотра
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Нужно создать логотип сайта рыболовного клуба centerpinfishing.ru

Сайт будет выполнен на шаблоне с сообтветствующим стилем.

http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html

В состав логотипа, возможно, должно войти:

название сайта CenterPinFishing

символическое изображение специального поплавка, как тут:

http://i.ebayimg.com/t/BALSA-FLOATS-5-RAVEN-FLOAT-CENTERPIN-FISHING-4-2-GR-/05/!B1R2j5g!2k~$(KGrHqV,!hkEw5QYQDs)BMd0!MM,(w~~_35.JPG

http://www.steelheadstuff.com/catalog/e470_1_718_1.JPG

http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/2/5/6/0/5/webimg/424963073_tp.jpg

Пример схожего тематического сайта с данными элементами:

http://www.centerpintalk.com/

http://www.centerpintalk.com/store/image/data/cptalkLogoWhite.jpg

http://www.centerpintalk.com/forum/images/misc/CPTalk.jp

От исполнителя жду, как минимум 2-3 варианта макета. В итоге готовый логотип в популярных форматах.

11 лет назад
vanzhu
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Очень доволен работой Дениса! Оперативно, качественно и с толком. Сразу уловил необходимый стиль, 5 вариантов на рассмотрение... В итоге готовый логотип без каких либо замечаний! Рекомендую всем!
Спасибо Ивану! Четкое задание, приятное общение. Своевременная оплата. Рекомендую, как отличного человека и заказчика!
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