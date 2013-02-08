Разработка логотипа

Нужно переделать логотип, чтоб он вписался в стиль сайта http://сальдо.kz . предоставлен логотип .jpg и .png Возможные изменения: черную полоску сделать белой, название написать белым, убрать белый фон совсем или подогнать под цвет сайта http://сальдо.kz/ Размер должен ...