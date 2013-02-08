Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь профессиональность дизайнера (художника) в разработке логотипа. Наличие портфолио с примерами разработки логотипов - обязательно.

11 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Задача для дизайнера-полиграфиста (лого, каталоги)

    Требуется дизайнер для внутреннего проекта "Разработка Логотипа IT проекта" • полиграфический дизайн (разработка логотипа) каталог проекта (каталог услуг и продуктов, входящих в IT проект) Описание проекта и требования - высылаются по ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип магазина детских игрушек

    Тематика сайта: Интернет-магазин детских игрушек Целевая аудитория сайта: мамы и папы любого возраста Язык сайта: русский Задачи логотипа: красота, приятные эмоции, узнаваемость Цвета логотипа: нет четких предпочтений. Яркий и запоминающийся ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать логотип мероприятия

    $50

    Создать логотип мероприятия. Важно, чтоб дизайнер имел чувство вкуса и дизайнерские навыки. Рисунок не нужен. Подобрать цвета, шрифты и общий стиль.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить цвета логотипа

    $10

    Нужно переделать логотип, чтоб он вписался в стиль сайта http://сальдо.kz . предоставлен логотип .jpg и .png Возможные изменения: черную полоску сделать белой, название написать белым, убрать белый фон совсем или подогнать под цвет сайта http://сальдо.kz/ Размер должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад