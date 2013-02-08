Требуется дизайнер для внутреннего проекта "Разработка Логотипа IT проекта" • полиграфический дизайн (разработка логотипа) каталог проекта (каталог услуг и продуктов, входящих в IT проект) Описание проекта и требования - высылаются по ...
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Нужна помощь профессиональность дизайнера (художника) в разработке логотипа. Наличие портфолио с примерами разработки логотипов - обязательно.
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