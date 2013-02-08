Переделать логотип, нарисовать фавикон

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок226 просмотров
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Необходимо переделать логотип для детского интернет-магазина.

Просто поменять название в таком же стиле.

+ Нарисовать симпатичную иконку для этого магазина.

11 лет назад
forest88
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный дизайнер. Сделал все так, как и хотел. Качественно и быстро. Рекомендую.
Приятно работать с Александром! Задача поставлена четко. Оплата моментальная. Рекомендую.
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