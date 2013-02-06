Бойцовский клуб – адаптация лого

1. Требуется имеющееся лого адаптировать под сайт. Само лого круглое. А таблица сайта прямоуголная. Требуется адаптировать. Как мы это видим и примерно хотели бы видеть в будующем – есть эскиз. Но можно что то и свое предложить.

2. На основе получившегося сделать элементы фирменного стиля этого вебсайта – магазина. В дальнейшем эти элементы будут использоваться во всех макетах и рекламах магазина.