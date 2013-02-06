Логотип ladymarket.ru

Итак, представитель молодой фирмы под названием "Грифон", не имеющей ни логотипа, ни стиля просит помочь в этом нелегком деле. Предоставляемые фирмой услуги: Финансовые займы Из предпочтений по цветам ни чего не выяснилось кроме того, что стены в ...