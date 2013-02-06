Простой логотип. Концепция есть.

Нужен лого для сайта про магию/привороты/порчу/гороскопы и т.д В векторе. Предпочтение тем у кого есть хорошие работы по данной теме — показывайте не стесняйтесь. В отклике пожалуйста указывайте сумму за которую возьметесь за работу.