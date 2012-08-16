Требуется современный сайт для компании, занимающейся реконструкцией и строительством в Санкт-Петербурге. Пример сайта, что подразумевается по структуре и смыслу: //www.irtishspb.ru, только в современном виде, аля dji.com или tinkoff.ru. Из материала в данный момент есть только логотип. CMS предпочтительно MODX, ...
- Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть существующий дизайн автоларька и логотип, но его нужно "сильно улучшить". Список пожеланий .ниже Имеющиеся материалы: https://yadi.sk/d/ZoOhsumuZyVBQ На макете, где открыта "витрина" должны быть продуманы подписи: горячий хлеб, свежая выпечка, вкусное печенье. http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/32808091.11/0_b0a9f_84acf0a3_orig - такая же суть ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сайта нужно доделать внутренние страницы на примере: http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/avtomobili.html - сделанная главная http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html - не доделанная внутренняя новые и старые страницы в psd предоставлю, все страницы к переделке: http://www.autoliga.info/main/about_us/obratnaya-svyaz.html http://www.autoliga.info/main/about_us/stati.html http://www.autoliga.info/main/about_us/vakansii.html http://www.autoliga.info/main/about_us/novosti-kompanii.html http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html http://www.autoliga.info/1.-usloviya-dostavki.html и страницы заказа далее до конца стили, шрифты, кегли - берем из ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Новая главная страница сайта отображается криво что в 6 и в 7. Нужно найти причину и дать решение.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Собственно, есть объект из sketchupa уже переведенный в .obj и .mtl Текстур - 8, нужно их "запечь" или "соединить в одну" через Unwrap в Max 2011. Результат собственного труда не впечатляет, разбираться дальше ...3D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется программист+верстальщик с опытом по MODX. Нужно внести изменения в функионал, почистить стили, шаблоны, js и CSS. сайт дорабатывался несколько лет одной студией, но как выяснилось разными людьми, поэтому имеются проблемы. Имеется ТЗ и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Как основу ориентир функционала берем Такси.Командир основу для дизайна дам не нужен личный кабинет остальное +- примерно как у них совместимость со всеми актуальными ios и android хостинг имеется ввод в app store и android marketМобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен постинг на российских авто форумах с ссылкой на наш сайт по тематике ремонт/прокат автомобилей/эвакуатор/такси. Региональность - Санкт-Петербург и область, но при грамотном подходе можно работать и в близлижайших регионах. Пост должен быть адекватным и по ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Дизайнер, который делал сайт, к сожалению больше не может/хочет нам помогать. Нужно в стилистике имеющегося сайта http://www.autoliga.info/main/sluzhba-evakuaczii/gruzovyix-avto.html забацать форму онлайн заказа как тутhttp://lat.spb.ru/evacuation/evakuator_v_krasnogvardeyskom_rayone/ только в части эвакуатора и заказа звонка обратного обратите внимание как отрабатывает форма, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
перевести фотографии в схему, схема в примере, на выходе JPG с 150 точек на дюйм размером 17 х 10 см и psd файл ( сделаю достоянием общественности) крышу симпровизироввать как в примере http://www.autocentrum.ru/photos/techdata/663.jpg http://www.ventus.ru/fabia/tech/ http://i.quto.ru/c533x400/4bc60c480ed35.jpeg для боковины ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
ГК Автолига нужно сделать анимированную презентацию для демонстрации на 1080p ТВ панелях smart tv. Сайт - www.autoliga.info нужно отразить услуги СТО, такси, эвакуации и проката общая длительность - не менее 5 минут подробные детали с выбранным ...Анимация6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $166
Дизайн каталога для АТП - автотранспортного предприятия ( такси, прокат автомобилей, услуги эвакуатора, станция технического обслуживания) Каталог-презентация услуг компании. Идея дизайна - можно взять за основу сайт ( _autoliga.info), но не обязательно. Количество страниц для каждого ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Внимание! Проект срочный и несложный. В ПН в 15-00 по МСК все уже должно быть сделано. Нужен одностраничник по эвакуации автомобилей. Вдохновлены таким сайтом: _922-13-13.ru/ Супер дизайна не нужно, но страничка должна быть все равно привлекательной. Подробнее с выбранным ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно отрисовать+красиво интегрировать название. Желаемый вариант - серо-оранжевый, но и другие варианты принимаются. Эскиз - ромбы, менять не стоит, можно подкорректировать. Весь исходный материал для работы - в приложении. Вектор нужен в формате Аи.Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Несколько компаний для одного сайта уже действуют. Яшу настраивал "персональный" менеджер, Эдвордс - самостоятельно, но есть нецелевые запросы, которые и там и там мешают. Нужен опытный человек, чтобы оптимизировал компанию и дал рекомендации на будущее. Возможно нужно ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Для сайта такси мерседес делаем мультиязычность. Нужно красиво перевести ( также добавить в стилистике языка необходимые фразы ) на три языка. Страницы - http://www.autoliga.info/main/taxi-mercedes/taxi.html http://www.autoliga.info/main/taxi-mercedes/zakaz-taksi.html http://www.autoliga.info/main/taxi-mercedes/transferyi.html Можно просто составить тексты заново и представить их мне на русском, я утвержу ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Несложный сайт на основе МОДХ для пекарни. Дизайн тоже нужен - нужно будет сделать на основе фирменного стиля, тоже ничего сложного не требуется. Валидно, кроссбраузерно, айпад и прочее совместимо. С Вас опыт и репутация. Поэтапная оплата.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
На основе логотипа сделать фирменный стиль: визитка фирменный бланк каталог для хлебобулочной продукции (формат складного А4) таблички для кабинетов (200х100 мм) табличка для входа (200х300 мм) фирменный ценник 80х60 мм ( для витрины) +++ возможна еще какая-то мелочевка адреса и телефоны — ставьте ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Объявляем конкурс на разработку логотипа для новой пекарни. Название - "Хлебная душа" В логотипе — сочетание названия и логотипа обязательно (стилистически едино (см. Хлебный дом)). Должен содержаться элемент хлеба/продуктов/зерен. Цвета — яркие, но теплые.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужна красивая, продающая статья про прокат автомобилей в Санкт-Петербурге без водителя Из вариантов на вскидку, что может быть там учтено для чего нужен для чего используется чем полезен как делается заказ Что нужно учесть еще? что есть прокат микроавтобусов как грузовых, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад