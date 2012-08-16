Нужна красивая, продающая статья про прокат автомобилей в Санкт-Петербурге без водителя Из вариантов на вскидку, что может быть там учтено для чего нужен для чего используется чем полезен как делается заказ Что нужно учесть еще? что есть прокат микроавтобусов как грузовых, ...