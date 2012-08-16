autoliga

Артур autoliga

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Сайт для компании по реконструкции/строительству

    Требуется современный сайт для компании, занимающейся реконструкцией и строительством в Санкт-Петербурге. Пример сайта, что подразумевается по структуре и смыслу:  //www.irtishspb.ru, только в современном виде, аля dji.com  или  tinkoff.ru. Из материала в данный момент есть только логотип.  CMS  предпочтительно MODX, ...

    HTMLMODX
    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн оформления автоларька.

    Есть существующий дизайн автоларька и логотип, но его нужно "сильно улучшить". Список пожеланий .ниже Имеющиеся материалы: https://yadi.sk/d/ZoOhsumuZyVBQ На макете, где открыта "витрина" должны быть продуманы подписи: горячий хлеб, свежая выпечка, вкусное печенье. http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/32808091.11/0_b0a9f_84acf0a3_orig - такая же суть ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать макеты под внутренние страницы.

    Для сайта нужно доделать внутренние страницы на примере: http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/avtomobili.html - сделанная главная http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html - не доделанная внутренняя новые и старые страницы в psd предоставлю, все страницы к переделке: http://www.autoliga.info/main/about_us/obratnaya-svyaz.html http://www.autoliga.info/main/about_us/stati.html http://www.autoliga.info/main/about_us/vakansii.html http://www.autoliga.info/main/about_us/novosti-kompanii.html http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html http://www.autoliga.info/1.-usloviya-dostavki.html и страницы заказа далее до конца стили, шрифты, кегли - берем из ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • "Запечь" текстуры. Написать инструкцию.

    Собственно, есть объект из sketchupa уже переведенный в .obj и .mtl Текстур - 8, нужно их "запечь" или "соединить в одну" через Unwrap в Max 2011. Результат собственного труда не впечатляет, разбираться дальше ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести изменения в сайт, почистить код, MODX

    Требуется программист+верстальщик с опытом по MODX. Нужно внести изменения в функионал, почистить стили, шаблоны, js и CSS. сайт дорабатывался несколько лет одной студией, но как выяснилось разными людьми, поэтому имеются проблемы. Имеется ТЗ и ...

    CSSMODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение заказа такси

    Как основу ориентир функционала берем Такси.Командир основу для дизайна дам не нужен личный кабинет остальное +- примерно как у них совместимость со всеми актуальными ios и android хостинг имеется ввод в app store и android market

    AndroidiOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постинг на автосайтах и форумах.

    Нужен постинг на российских авто форумах с ссылкой на наш сайт по тематике ремонт/прокат автомобилей/эвакуатор/такси. Региональность - Санкт-Петербург и область, но при грамотном подходе можно работать и в близлижайших регионах. Пост должен быть адекватным и по ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма онлайн заказа и обратного звонка

    Дизайнер, который делал сайт, к сожалению больше не может/хочет нам помогать. Нужно в стилистике имеющегося сайта http://www.autoliga.info/main/sluzhba-evakuaczii/gruzovyix-avto.html забацать форму онлайн заказа как тутhttp://lat.spb.ru/evacuation/evakuator_v_krasnogvardeyskom_rayone/ только в части эвакуатора и заказа звонка обратного обратите внимание как отрабатывает форма, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевести фотографию в схему

    $5

    перевести фотографии в схему, схема в примере, на выходе JPG с 150 точек на дюйм размером 17 х 10 см и psd файл ( сделаю достоянием общественности) крышу симпровизироввать как в примере http://www.autocentrum.ru/photos/techdata/663.jpg http://www.ventus.ru/fabia/tech/ http://i.quto.ru/c533x400/4bc60c480ed35.jpeg для боковины ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать презентацию для видеоэкранов.

    ГК Автолига нужно сделать анимированную презентацию для демонстрации на 1080p ТВ панелях smart tv. Сайт - www.autoliga.info нужно отразить услуги СТО, такси, эвакуации и проката общая длительность - не менее 5 минут подробные детали с выбранным ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн каталога для АТП

    $166

    Дизайн каталога для АТП - автотранспортного предприятия ( такси, прокат автомобилей, услуги эвакуатора, станция технического обслуживания) Каталог-презентация услуг компании. Идея дизайна - можно взять за основу сайт ( _autoliga.info), но не обязательно. Количество страниц для каждого ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Одностраничник на МОДХ

    Внимание! Проект срочный и несложный. В ПН в 15-00 по МСК все уже должно быть сделано. Нужен одностраничник по эвакуации автомобилей. Вдохновлены таким сайтом: _922-13-13.ru/ Супер дизайна не нужно, но страничка должна быть все равно привлекательной. Подробнее с выбранным ...

    MODX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой логотип. Концепция есть.

    $50

    Нужно отрисовать+красиво интегрировать название. Желаемый вариант - серо-оранжевый, но и другие варианты принимаются. Эскиз - ромбы, менять не стоит, можно подкорректировать. Весь исходный материал для работы - в приложении. Вектор нужен в формате Аи.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить Adwords и Директ

    Несколько компаний для одного сайта уже действуют. Яшу настраивал "персональный" менеджер, Эдвордс - самостоятельно, но есть нецелевые запросы, которые и там и там мешают. Нужен опытный человек, чтобы оптимизировал компанию и дал рекомендации на будущее. Возможно нужно ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Красиво перевести на en, de, fr несколько страниц

    $100

    Для сайта такси мерседес делаем мультиязычность. Нужно красиво перевести ( также добавить в стилистике языка необходимые фразы ) на три языка. Страницы - http://www.autoliga.info/main/taxi-mercedes/taxi.html http://www.autoliga.info/main/taxi-mercedes/zakaz-taksi.html http://www.autoliga.info/main/taxi-mercedes/transferyi.html Можно просто составить тексты заново и представить их мне на русском, я утвержу ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт для пекарни. ModX

    $500

    Несложный сайт на основе МОДХ для пекарни. Дизайн тоже нужен - нужно будет сделать на основе фирменного стиля, тоже ничего сложного не требуется. Валидно, кроссбраузерно, айпад и прочее совместимо. С Вас опыт и репутация. Поэтапная оплата.

    MODX
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль для пекарни на основе логотипа.

    $100

    На основе логотипа сделать фирменный стиль: визитка фирменный бланк каталог для хлебобулочной продукции (формат складного А4) таблички для кабинетов (200х100 мм) табличка для входа (200х300 мм) фирменный ценник 80х60 мм ( для витрины) +++ возможна еще какая-то мелочевка адреса и телефоны — ставьте ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для пекарни.

    $60

    Объявляем конкурс на разработку логотипа для новой пекарни. Название - "Хлебная душа" В логотипе — сочетание названия и логотипа обязательно (стилистически едино (см. Хлебный дом)). Должен содержаться элемент хлеба/продуктов/зерен. Цвета — яркие, но теплые.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья для Миралинкс + рерайт

    $50

    Нужна красивая, продающая статья про прокат автомобилей в Санкт-Петербурге без водителя Из вариантов на вскидку, что может быть там учтено для чего нужен для чего используется чем полезен как делается заказ Что нужно учесть еще? что есть прокат микроавтобусов как грузовых, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
jehy
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Доделать макеты под внутренние страницы.
Был рад вместе работать. Рекомендую!
Человек несмотря на жесткие требования по ТЗ старается все делать с творческим подходом. Быстро вникает в требования и комментарии, адекватно реагирует на замечания и даже придирки. Рекомендую.
Ответный отзыв
hennedy
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Настроить Adwords и Директ
Хороший заказчик. Рекомендую!
Отзыв будет добавлен спустя время. Оценить качество работы для этого проекта моментально невозможно.
Ответный отзыв
ODHAKO
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перевести фотографию в схему
Хороший заказчик. Внятная постановка задания, оперативно проверил и опалил работу.
Все как требовалось.
Ответный отзыв
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Форма онлайн заказа и обратного звонка
Приятный заказчик, оплата в срок, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Работа стоит своих денег. Внимателен к замечаниям.
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$166
10 баллов
10 лет назад
Дизайн каталога для АТП
Артур - хороший в общении заказчик! Несмотря на то, что работа приостановилась - остались приятные впечатления от работы! Буду рада продолжить работу по другим проектам!
Работа была приостановлена. Но эскизы были выше всяких похвал.
Ответный отзыв