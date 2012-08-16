Дизайн оформления автоларька.

Есть существующий дизайн автоларька и логотип, но его нужно "сильно улучшить". Список пожеланий .ниже

Имеющиеся материалы: https://yadi.sk/d/ZoOhsumuZyVBQ

На макете, где открыта "витрина" должны быть продуманы подписи: горячий хлеб, свежая выпечка, вкусное печенье.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/32808091.11/0_b0a9f_84acf0a3_orig - такая же суть нужна - т.е. весь фургон в хлебных мотивах

http://cs425625.vk.me/v425625988/7fa7/ofORUScCibY.jpg

http://alexandernikitin.wordpress.com/2012/08/16/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0/ - только более эстетично можно сделать для задней стенки

На выходе макет с качеством фотографий "хлеба" не хуже 4 МП. Сам макет в АИ.

Оплата строго в рублях по реквизитам банковской карты.