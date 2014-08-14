Дизайн постеров

# 1 — $ 100

Создать два плаката-постера формата А2. Прилагается четкое ТЗ и все материалы. Нужно только добавить ваш креатив. Постеры посвящены музыкальным инструментам, так что поле для творчества есть.

Все подробности в ТЗ приложенном к проекту.

С победителем конкурса затем создадим целую серию аналогичных постеров.

Задание несложное и небольшое, поэтому сроки проведения конкурса краткие. Убедительная просьба, если хотите принять участие в конкурсе — сразу добавляйте свою заявку. Срок подачи заявок ограничен несколькими днями.

Чем раньше будут выставлены ваши работы, тем раньше мы сможем определить победителя.

Все вопросы в ЛС. Спасибо