Необходимо отрисовать табличку которая будет размещена автовладельцем под стекло автомобиля в случае если он был вынужден неудобно припарковать свой транспорт. Дизайн таблички в активных тонах. Динамика, мощь. При взгляде на табличку должен ...
Дизайн постеров
Создать два плаката-постера формата А2. Прилагается четкое ТЗ и все материалы. Нужно только добавить ваш креатив. Постеры посвящены музыкальным инструментам, так что поле для творчества есть.
Все подробности в ТЗ приложенном к проекту.
С победителем конкурса затем создадим целую серию аналогичных постеров.
Задание несложное и небольшое, поэтому сроки проведения конкурса краткие. Убедительная просьба, если хотите принять участие в конкурсе — сразу добавляйте свою заявку. Срок подачи заявок ограничен несколькими днями.
Чем раньше будут выставлены ваши работы, тем раньше мы сможем определить победителя.
Все вопросы в ЛС. Спасибо
Заявки фрилансеров
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