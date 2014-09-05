Рекламный флайер - 2 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен21 заявка226 просмотров

Надо нарисовать/создать - 2 рекламных Флайера - А4 - 2 линии сгиба

1) тема - автомобильные запчасти и компоненты

2) тема - логистика - морская и авто перевозка

11 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
спасибо за сотрудничество, рекомендую
Спасибо за работу! рекомендую!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад