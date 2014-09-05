Нужно нарисовать в формате, в котором можно это потом отправить в типографию, карты для игры "Мафия". О самой игре можно почитать здесь - http://www.printplay.ru/kartochnaya-igra-mafiya-karty/. Нужен дизайн: 1) Рубашка карты ...
Рекламный флайер - 2 шт
Надо нарисовать/создать - 2 рекламных Флайера - А4 - 2 линии сгиба
1) тема - автомобильные запчасти и компоненты
2) тема - логистика - морская и авто перевозка
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