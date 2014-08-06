Обложка будет использоваться в журнале. "Коробка" для продажи услуги по экологической проверке помещений (в первую очередь квартир). Проверки проводятся на наличие радиации, паров ртути, электромагнитного и шумового загрязнения и т.д. Название компании ...
Создать дизайн кредитки
Нужно создать дизайн кредитной карты, соотношение сторон учесть обычной карты...поля 2-2,5 мм в цвет фона.
Дизайн для сисадмина.
фон - консольный вывод какой то терминала
остальное на ваше усмотрение...
нельзя использовать всякие бренды и т.п.
общие правила публикования http://alfabank.ru/retail/cards/design/#t8
нужен будет PSD для того что бы я сам мог потом текст менять и положение графики подогнать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн продукции17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайнер на постоянную работу. Дизайн от визиток до наружной рекламы, изготовление макетов для газеты. Нагрузка 50 - 100 макетов в месяцДизайн продукции27 заявокЗакрыт11 лет назад
По нашему фото сделать аппетитный презентабельный каталог кондитерской продукции, пирожных чизкейк. придумать индивидуальный дизайн каталога, логотипа и визиток.Завершен11 лет назад
Электронная открытка. Стандартный сфетофор (желательно рисованный, а не фотография) дополняем оранжевым сигналом с пояснением «для исключительных компаний». Сигнал должен быть больше и ярче остальных со стрелочкой вверх. Фон белый. использование лого ...Завершен11 лет назад
Создание в фоторедакторе шаблонов для фотокниг на различные темы.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна картинка для трафаретной печати. Изображение предполагаем разместить над диваном. Примеры на фото нижеДизайн продукции16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Каталог продукции для дилеров. Необходимо придумать стилистику каталога, обработанные фотографии, без цен, с кратким описанием. Формат А5. Как альбом, наружные листы из плотного картона, внутренние листы из 130 плотности бумаги.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн формы для персонала кафе-ресторана (остальной фирменный стиль готов): - Официант, - Бармен, - Администратор Нужно достаточно срочно) ждем предложений)Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать листовку А5 двусторонняя в стиле организации (исходники уже существующего фирменного стиля предоставляю) по дисконтной программе. Текст предоставляю, с вас оформление. Портфолио обязательно. Людей с завышенной самооценкой не беспокоить. Четко ...Завершен11 лет назад