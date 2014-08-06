Создать дизайн кредитки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок1329 просмотров
#1$20

Нужно создать дизайн кредитной карты, соотношение сторон учесть обычной карты...поля 2-2,5 мм в цвет фона.

Дизайн для сисадмина.

фон - консольный вывод какой то терминала

остальное на ваше усмотрение...

нельзя использовать всякие бренды и т.п.

общие правила публикования http://alfabank.ru/retail/cards/design/#t8

нужен будет PSD для того что бы я сам мог потом текст менять и положение графики подогнать.

11 лет назад
Arkasha18
Аркадий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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