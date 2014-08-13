Открытка для сайта

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Завершен4 заявки160 просмотров

Электронная открытка.

Стандартный сфетофор (желательно рисованный, а не фотография) дополняем оранжевым сигналом с пояснением «для исключительных компаний». Сигнал должен быть больше и ярче остальных со стрелочкой вверх.

Фон белый. использование лого группы.

Возможно- в красном, желтом и зеленом кружках изображены традиционные приборы

11 лет назад
K0r0leva
Кира 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorp421
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Сделано все быстро. То, что нужно и даже больше (было предложено несколько вариантов).
Просто отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Scorp421
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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