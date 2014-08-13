Открытка для сайта

Создание в фоторедакторе шаблонов для фотокниг на различные темы.
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Стандартный сфетофор (желательно рисованный, а не фотография) дополняем оранжевым сигналом с пояснением «для исключительных компаний». Сигнал должен быть больше и ярче остальных со стрелочкой вверх.
Фон белый. использование лого группы.
Возможно- в красном, желтом и зеленом кружках изображены традиционные приборы
Выбранный исполнитель
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