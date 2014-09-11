Нужно разработать макет дисконтной карты для компании натяжных потолков.

На лицевой стороне карты нужно отобразить логотип, информацию "карта VIP-клиента", "скидка 950 рублей" и выбитые цифры (в правом нижнем углу 5 цифр). Фон используем синий, как на сайте.

На обратной стороне черная полоса (псевдо-магнитная), сверху "натяжные потолки", текст "Данная карта дает право её владельцу пользоваться услугами приобретать полотна в компании натяжных потолков ... с фиксированной скидкой 950 рублей. Действие данной карты не распространяется на товары участвующие в акциях по снижению цен. Информацию о дополнительных акциях вы найдете на сайте компании ... (жирно), а так же позвонив по телефону ХХ-ХХ-ХХ (жирно)". И еще "Пожалуйста, предъявите карту перед расчетом".

Нужно представить 3 РАЗНЫХ, не похожих друг на друга, варианта дизайна, в соответствии с заданием, но креатив приветствуется )))

В прикрепленном файле ссылки на логотип и на сайт компании.

Срок представления вариантов - до 13 00 по москве, 07.08.2014. Потом правки, но не так жестко по времени.

Пишите цену и срок.