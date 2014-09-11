Добрый день, нужно от рисовка 4 обложек для коробок для дисков материал для работы есть тз тоже, работаем по этапам без аванса указывайте стоимость за одну обложку
Макет дисконтной карты
Нужно разработать макет дисконтной карты для компании натяжных потолков.
На лицевой стороне карты нужно отобразить логотип, информацию "карта VIP-клиента", "скидка 950 рублей" и выбитые цифры (в правом нижнем углу 5 цифр). Фон используем синий, как на сайте.
На обратной стороне черная полоса (псевдо-магнитная), сверху "натяжные потолки", текст "Данная карта дает право её владельцу пользоваться услугами приобретать полотна в компании натяжных потолков ... с фиксированной скидкой 950 рублей. Действие данной карты не распространяется на товары участвующие в акциях по снижению цен. Информацию о дополнительных акциях вы найдете на сайте компании ... (жирно), а так же позвонив по телефону ХХ-ХХ-ХХ (жирно)". И еще "Пожалуйста, предъявите карту перед расчетом".
Нужно представить 3 РАЗНЫХ, не похожих друг на друга, варианта дизайна, в соответствии с заданием, но креатив приветствуется )))
В прикрепленном файле ссылки на логотип и на сайт компании.
Срок представления вариантов - до 13 00 по москве, 07.08.2014. Потом правки, но не так жестко по времени.
Пишите цену и срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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