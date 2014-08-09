Разработать макет визитной карточки для распечатки. Тема Интернет – маркетинг. Лидогенерация. Варианты картинок есть. Одно- или двух- сторонняя??? QR –код. Ваши цена и сроки. Новый проект. Возможно долгосрочное сотрудничество ...
Календарик-раздатка.
Здравствуйте!
Необходимо разработать дизайн "календарика"- раздатки 100х70мм.
ТЗ во вложении.
Схема проезда, эмблема фирмы будут предоставлены в eps или cdr.
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