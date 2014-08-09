Календарик-раздатка.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок226 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн "календарика"- раздатки 100х70мм.

ТЗ во вложении.

Схема проезда, эмблема фирмы будут предоставлены в eps или cdr.

11 лет назад
ApolloMotors
Дмитрий 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
$25
1 день
Отличная работа! Все быстро и качественно, все правки вносились быстро и без дополнительных объяснений! Рекомендую как высококвалифицированного специалиста!
Дмитрий отличный заказчик. ТЗ четкое и ясное. Оплата моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
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