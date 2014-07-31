Разработка бланка организациии

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Завершен2 заявки122 просмотра

Нужна срочная разработка бланка организации... образец есть.. логотипы тоже есть... надо просто заново отрисовать или сделать новый..

11 лет назад
s1642
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
все здорово и креативно а самое главное очень быстро.... Рекомендую!!!!
Все отлично! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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