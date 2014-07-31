Добрый день, уважаемые дизйнеры. Что необходимо сделать: Мой продукт http://targeting.yourbiz.com.ua/ Там основной видеокурс "Таргетированная реклама"(Редизайн) + хотел бы также оформить дизайн бонусов(их 5-6: 2 мини-книги, комплект сайтов, пакет графики, ...
Разработка бланка организациии
Нужна срочная разработка бланка организации... образец есть.. логотипы тоже есть... надо просто заново отрисовать или сделать новый..
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