Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы. Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок
Придумать 5 расцветок коляски
Нужно придумать и разработать 5 расцветок коляски.
Фото коляски в большом разрешении будет передано исполнителю.
Заявки фрилансеров
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