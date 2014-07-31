АвтоЧисто

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок166 просмотров

1. разработать макет флаера на основе логотипа о скидке 500 рублей при повторной комплексной чистке автомобиля в течение 2 месяцев

2. на флаере должен быть указать номер телефона и адрес вэб сайта

3. указать о услуге-уничтожение неприятных запахов по технологии сухой туман

11 лет назад
ale75
54 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kamazya
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
4 дня
Все очень супер. Быстро, красиво, толково, без лишних вопросов. Угадала что хотелось в одну секунду. Рекомендую всем.
Удобный в работе заказчик, своевременно и доработки, и оплата, советую )

Заявки фрилансеров

kamazya
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад