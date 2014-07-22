Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы. Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок
Требуется купить изображение в фотобанке
Требуется изображение из фотобанка http://www.shutterstock.com/
Пишите сразу цену за изображение
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