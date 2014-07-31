Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы. Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок
Сделать раскладку перед печатью
Необходимо на основе уже имеющегося лого сделать раскладку этикеток для одежды перед печатью.
Лого есть, идея есть, работы минимум
Выбранный исполнитель
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