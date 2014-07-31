Сделать раскладку перед печатью

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок146 просмотров

Необходимо на основе уже имеющегося лого сделать раскладку этикеток для одежды перед печатью.

Лого есть, идея есть, работы минимум

11 лет назад
horizzzont
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Инна очень внимательна к просьбам, понимает с одного слова что нужно и очень терпелива) Буду обращаться еще
Приятно работать с Сергеем! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)))

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tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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