срочно сделать баннер автомойки, чтоб прям бомба была
- Баннеры1 исполнительЗакрыт7 лет назад
разработать макет баннера автомойки по заданному стилюБаннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Написать сценарий квеста продолжительностью 1 час по заданной теме с разработкой интерьера помещенияКопирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Для нового социального проекта необходимо создать и оформить группу ВКСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
нужен сайт автомойки. цветовая схема естьСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
рекламная листовка автомойки, цветовая схема есть. нужно сделать листовку А4 с картой микрорайона, чтоб при взгляде на нее было четкое представление о месте расположения автомойкиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Разработать раздаточный материал, содержащий информацию о фирме: наименование, 4-5 видов деятельности, 1-2 фоторгафии, контактные данные. размер -1/3 листа А4 в альбомном виде оплата на карту СБ РОССИИДизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
разработать проект купона на скидку, размер визитки, исходник вышлю оплата на карту СБ РоссииВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Разработать логотип Транспортно-экспедиционной компании «CHUPA» расположенной в забайкальском крае, регион 75, цвета - красный, белыйЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо организовать посещение сайта и раскрутку группы ВКНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
1. разработать макет флаера на основе логотипа о скидке 500 рублей при повторной комплексной чистке автомобиля в течение 2 месяцев 2. на флаере должен быть указать номер телефона и адрес вэб сайта 3. указать о услуге-уничтожение неприятных ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад