ale75

Алексей ale75

 
53 годаРоссия/Чита
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рекламная листовка

    $5

    рекламная листовка автомойки, цветовая схема есть. нужно сделать листовку А4 с картой микрорайона, чтоб при взгляде на нее было четкое представление о месте расположения автомойки

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Раздаточный материал

    $5

    Разработать раздаточный материал, содержащий информацию о фирме: наименование, 4-5 видов деятельности, 1-2 фоторгафии, контактные данные. размер -1/3 листа А4 в альбомном виде оплата на карту СБ РОССИИ

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $5

    Разработать логотип Транспортно-экспедиционной компании «CHUPA» расположенной в забайкальском крае, регион 75, цвета - красный, белый

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • АвтоЧисто

    $15

    1. разработать макет флаера на основе логотипа о скидке 500 рублей при повторной комплексной чистке автомобиля в течение 2 месяцев 2. на флаере должен быть указать номер телефона и адрес вэб сайта 3. указать о услуге-уничтожение неприятных ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vanek72
Иван 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Макет баннера автомойки
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое ТЗ, оплата в срок.
Быстро резво и по теме
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рекламная листовка
Все отлично! Рекомендую
быстро круто и по делу
Ответный отзыв
kamazya
34 годаСША
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
АвтоЧисто
Удобный в работе заказчик, своевременно и доработки, и оплата, советую )
Все очень супер. Быстро, красиво, толково, без лишних вопросов. Угадала что хотелось в одну секунду. Рекомендую всем.
Ответный отзыв