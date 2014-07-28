Дизайн каталога +брошюр-флаеров

Нужно выполнить дизайн визитки по сайту. Визитка односторонняя. Обязательный текст: имя фамилия (Роман Шулепов) телефон ( 8(916)590-92-98 ), подпись: (Руководитель проекта) эти надписи редактируемые для того, что бы можно было отдать на задание ...