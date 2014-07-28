Дизайн обложки Инфопродуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок202 просмотра

Добрый день, уважаемые дизйнеры.

Что необходимо сделать:

Мой продукт http://targeting.yourbiz.com.ua/

Там основной видеокурс "Таргетированная реклама"(Редизайн) + хотел бы также оформить дизайн бонусов(их 5-6: 2 мини-книги, комплект сайтов, пакет графики, 2 миникурса) и основные модули видеокурса из будет 8-10 + колллаж курсов: для примера, то что нравиться http://1popov.ru/disc1/

Укажите цены, за всю работу плз

11 лет назад
Elstan
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн каталога +брошюр-флаеров

    $250

    Дизайн каталога мебели 10стр а4 Брошюры-1шт Флаеры-1шт Легкий европейский лаконичный дизайн По сути приукрасить подобный аналогичный англоязычный каталог ( псд нет -только картинки )

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сертификат

    необходимо нарисовать сертификат в хорошем качестве, на печать А4, сертификат с текстом: Сертификат Romantic-Stream Настоящий сертификат удостоверяет, что Яна и Денис провели незабываемый вечер с ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • АвтоЧисто

    $15

    1. разработать макет флаера на основе логотипа о скидке 500 рублей при повторной комплексной чистке автомобиля в течение 2 месяцев 2. на флаере должен быть указать номер телефона и адрес вэб сайта 3. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн флаера

    $50

    Продукт Флaер, 210x95 мм, Две стороны Покрытие Без покрытия Назначение продукта Тематика: продажа бойлеров и конвекторов по ценам ниже, чем в интернет магазинах (фактически по складским ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн рекламного баннера

    Есть фирма по продаже керамической плитки. Необходимо разработать дизайн маленького флаера (как почтовая открытка) и копия баннер 3х6 для наружки. Мысль и логотип есть. Стиль - минимализм.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизай визитки по сайту

    Нужно выполнить дизайн визитки по сайту. Визитка односторонняя. Обязательный текст: имя фамилия (Роман Шулепов) телефон ( 8(916)590-92-98 ), подпись: (Руководитель проекта) эти надписи редактируемые для того, что бы можно было отдать на задание ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад