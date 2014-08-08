Сделать плакат А0

Хочу сделать сюрприз любимой - красивый плакат с её фотографиями и пожеланиями. Размер плаката либо А0, либо А1 (вопрос качества фотографий)

Есть примерный макет - нужно доработать макет (делал сам, не дизайнер, нужны предложения как улучшить), всё украсить и сделать окончательный вариант

Фотографии и тексты от меня

В ценах ориентируюсь примерно на 1000-2000 рублей, пишите свои цены

Да, дизайнера лучше девушку, нужен именно женский вкус