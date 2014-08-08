Сделать плакат А0

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок199 просмотров

Хочу сделать сюрприз любимой - красивый плакат с её фотографиями и пожеланиями. Размер плаката либо А0, либо А1 (вопрос качества фотографий)

Есть примерный макет - нужно доработать макет (делал сам, не дизайнер, нужны предложения как улучшить), всё украсить и сделать окончательный вариант

Фотографии и тексты от меня

В ценах ориентируюсь примерно на 1000-2000 рублей, пишите свои цены

Да, дизайнера лучше девушку, нужен именно женский вкус

11 лет назад
dmitryr
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Делали плакат, Анжелика сделала огромное количество доработок, причём очень быстро, всё сделали фактически за один день, более 10 разных вариантов. Точно рекомендую
Спасибо за работу! все отлично!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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