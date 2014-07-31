Надо сделать макет для печати листа на подобии предоставлеенных с дизайном сайта grand-chehly.ru
Дизайн упаковки молочной продукции
Необходимо создать дизайн этикетки сгущенного молока. Продукт очень высокого качества, акцент должен быть на традиционность и натуральность.
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