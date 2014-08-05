Разработать макет визитной карточки для распечатки

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  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок196 просмотров

Разработать макет визитной карточки для распечатки.

Тема Интернет – маркетинг. Лидогенерация. Варианты картинок есть. Одно- или двух- сторонняя??? QR –код. Ваши цена и сроки. Новый проект. Возможно долгосрочное сотрудничество по работе с лэндингами.

Данные http://lead-market.net/

Стиль оформления и информация https://www.facebook.com/LEADMARK/info

Лидогенерация
11 лет назад
Leadmark
53 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Мария, спасибо за отличную работу! Стильно, оригинально, красиво! Моя рекомендация: ДА! Оставляю в списке контактов для других заказов.
Замечательный заказчик. Проект было приятно делать! Четкое задание и вежливое обсуждение) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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