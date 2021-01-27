Руководитель проектов в сфере интернет-маркетинга, бизнес консалтинг
Обо мне
Специалист по интернет- маркетингу
Что делаю. Помогаю небольшим компаниям строить бизнес и получать клиентов из Интернет
Работа над заказом.
Реализую план мероприятий по продвижению:
- разрабатываю долгосрочную стратегию;
- управляю работами по изготовлению сайта;
- настраиваю контекстную и таргетированную рекламу в социальных сетях;
- провожу мероприятия по СЕО;
- создаю материал для публикаций, e-mail и СМС рассылок;
- работаю с полученными данными аналитики.
Часть работ выполняю сам, часть - делегирую профильным специалистам своей команды.
Гарантии.
Рабочие отношения с заказчиками всегда строю на взаимной выгоде, сотрудничестве и доверии. Предоставляю официальные договора и гарантии на качество своих услуг.
Показатели.
Основной ориентир в проектах - финансовая рентабельность инвестиций и рост объемов продаж заказчика. Услуги интернет-маркетолога должны обязательно приносить прибыль.
Условия.
Предпочитаю работать удаленно, но возможны другие варианты. Не имею территориальных ограничений: работаю над проектами по всему миру (русскоязычный сегмент).
Не работаю.
С крупными компаниями, корпорациями и государственными организациями. Причина - сложности и задержки при согласовании работ, в принятии решений заказчиком.
Технологии.
Для эффективности общения и координации с офисом клиента использую мессенджеры и менеджер задач. Если вы еще не используете эти технологии, буду рад поделиться опытом.
Новые разработки.
Применяю новейшие "фишки" в проектах. Чтобы не отставать от стремительных изменений в ИТ изучаю новинки отрасли, прохожу онлайн курсы и профильные обучающие семинары.
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Я буду полезен:
- работающему оффлайн бизнесу - помогу открыть представительство компании в Интернет: разработаю и реализую стратегию развития, выведу затраты на маркетинг в прибыль от новых клиентов;
- обладателям негативного опыта сотрудничества с исполнителями в Интернет: проведу аудит выполненных работ и рекламных кампаний - сделаю заключение и помогу исправить недоработки.