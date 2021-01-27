Internet Marketing Specialist

Руководитель проектов в сфере интернет-маркетинга, бизнес консалтинг

Обо мне

Специалист по интернет- маркетингу

Помогаю небольшим компаниям строить бизнес и получать клиентов из Интернет

Работа над заказом.

Реализую план мероприятий по продвижению:

​- разрабатываю долгосрочную стратегию;

- управляю работами по изготовлению сайта;

- настраиваю контекстную и таргетированную рекламу в социальных сетях;

- провожу мероприятия по СЕО;

- создаю материал для публикаций, e-mail и СМС рассылок;

- работаю с полученными данными аналитики.​

Часть работ выполняю сам, часть - делегирую профильным специалистам своей команды.

Гарантии.

Рабочие отношения с заказчиками всегда строю на взаимной выгоде, сотрудничестве и доверии. Предоставляю официальные договора и гарантии на качество своих услуг.

Показатели.

Основной ориентир в проектах - финансовая рентабельность инвестиций и рост объемов продаж заказчика. Услуги интернет-маркетолога должны обязательно приносить прибыль.

Условия.

Предпочитаю работать удаленно, но возможны другие варианты. Не имею территориальных ограничений: работаю над проектами по всему миру (русскоязычный сегмент).

Не работаю.

С крупными компаниями, корпорациями и государственными организациями. Причина - сложности и задержки при согласовании работ, в принятии решений заказчиком.

Технологии.

Для эффективности общения и координации с офисом клиента использую мессенджеры и менеджер задач. Если вы еще не используете эти технологии, буду рад поделиться опытом.

Новые разработки.

Применяю новейшие "фишки" в проектах. Чтобы не отставать от стремительных изменений в ИТ изучаю новинки отрасли, прохожу онлайн курсы и профильные обучающие семинары.

Сертификаты

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Проекты

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Я буду полезен:

работающему оффлайн бизнесу - помогу открыть представительство компании в Интернет: разработаю и реализую стратегию развития, выведу затраты на маркетинг в прибыль от новых клиентов;

обладателям негативного опыта сотрудничества с исполнителями в Интернет: проведу аудит выполненных работ и рекламных кампаний - сделаю заключение и помогу исправить недоработки.

Всегда открыт к сотрудничеству - жду интересные предложения и новые проекты!

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