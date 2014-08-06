Нужно разработать дизайн визитки и вывески Тематика: изготовление настенных часов на заказ От Вас примеры, цена примерная Тексты готовы. Вышлем на почту Ждем предложений
Макет дисконтной карты
Нужно отрисовать в векторе макет дисконтной карты по образцу (слева внизу). Только лицевая сторона.
Пишите цену и срок. Нужно сделать сегодня.
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