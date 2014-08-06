Макет дисконтной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок188 просмотров

Нужно отрисовать в векторе макет дисконтной карты по образцу (слева внизу). Только лицевая сторона.

Пишите цену и срок. Нужно сделать сегодня.

11 лет назад
toxa2012
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
11 лет назад
$15
1 день
Проект выполнен качественно, как всегда. Спасибо!
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
11 лет назад

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