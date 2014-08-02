Необходимо создать обложку для книги «100 советов как продать квартиру за 30 дней». Круг читателей данной книги – люди собирающиеся продать квартиру самостоятельно. Главное требование – обложка должна быть красивой. Приветствуется минималистичный дизайн. Более ...
Сделать афишу
Есть готовая афиша с прошлого года, нужно сделать примерно такую же, только по-другому. Изменить текст, смысл останется тот же. Текст я напишу! Бюджет 300 рублей. Нужно сделать срочно сегодня.
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