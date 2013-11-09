Нам нужно разработать макет афиши МАРИЙСКОЙ ДИСКОТЕКИ формата А3 и макет билетов формат 21см на 7см с отрывной частью. Бюджет 500 рублей! СРОЧНО!!!
- $10Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $4
Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов. Это открытка нашим партнерам - директорам заводов-изготовителей, директорам строительных фирм и перевозчикам-водителям. Фраза должна быть "цепляющей" возможно связанная с уютом, теплом, надежностью и т.п.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов. Нам нужно сделать портфолио из красивых домов из кирпича и других наших товаров. Всего 100 страниц формата А3. На каждой странице 4-5 фотографий, нужно будет ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $9
Есть готовая афиша с прошлого года, нужно сделать примерно такую же, только по-другому. Изменить текст, смысл останется тот же. Текст я напишу! Бюджет 300 рублей. Нужно сделать срочно сегодня.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
Наша компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Вижу макет открытки такой: будет в виде комиксов. На первой картинке один человек дает другому человеку кирпич, на следующей картинке он начинает строить, на следующей и ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать макет приглашения на день рождения ребенку. На приглашении должны быть всякие там принцессы феи, фото ребенка и собственно текст самого приглашения. Формат А6, макет только одной стороны, не складывающийся, в оригинале будет просто ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно залить на сайт примерно 1000 товаров с техническим описанием и ценами. Мы официальные дилеры нескольких заводов-изготовителей кирпича. Я пишу Вам все ссылки на заводы, а Вы оттуда берете фотографии кирпича и других строительных материалов, ...Наполнение сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича, керамических блоков, клинкерной фасадной и напольной плитки, брусчатки и многих других строительных материалов! Мы на рынке более 5 лет! Наши клиенты это частные лица, которые строят коттедж, а ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $6
Нужно на лицевую часть открытки придумать красивую фразу, открытку прилагаю. Нужна красивая подходящая фраза :) Компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Открытка будет адресована директорам строительных фирм и директорам заводов-изготовителей строительных материалов. Бюджет 200 рублей ...Стихи, Песни и Проза18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нам нужно разработать макет афиши МАРИЙСКОЙ ДИСКОТЕКИ формата А3 или А2 пока не определились и макет билетов формат 21см на 7см с отрывной частью. Срок: в течении 2х дней. Бюджет 500 рублей!Дизайн продукции7 заявокЗакрыт10 лет назад
Мы Компания "Улица Строителей" являемся дилерами заводов-изготовителей, занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов для строительства коттеджей, а также высотных домов. Нам нужно разработать макет открытки на новый год, открытки будем дарить директорам строительных фирм, ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нам нужно придумать стихотворение для открытки нашим партнерам. Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов в г.Казань, являемся официальными дилерами. Будем дарить открытку на новый год нашим партнерам как производителям кирпича ...Стихи, Песни и Проза14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Компания "Улица Строителей" занимается продажей кирпича и других строительных материалов для строительства высотных домов и частных коттеджей! Нам нужно сделать макет открытки на День Строителя для генеральных директоров строительных фирм. Нам нужен очень ОРИГИНАЛЬНЫЙ и ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно сделать макет диплома с нашим логотипом и фразой Компания "Улица Строителей". Будет два вида записи на дипломе. Макет один и тот же.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компания «Улица Строителей» занимается продажей КИРПИЧА, крупноформатных керамических блоков, клинкерной фасадной плитки, клинкерной брусчатки и других строительных материалов для строительства высотных домов и частных коттеджей! Нам нужно поздравление на День Строителя: 1. для генеральных директоров ...Стихи, Песни и Проза12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть готовая афиша другой компании, нужно сделать примерно такую же, только на наш лад. Поставить наш логотип, изменить текст, смысл останется тот же. Текст я напишу!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сочинить стих о наших сотрудниках, 4 парня. У них у четверых день рождения. Могу на электронную почту написать чем каждый занимается и какой у каждого характер.Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
СРОЧНО сегодня до 17.00 нужно сделать дизайн-макет афиши и билетов для МАРИЙСКОЙ ДИСКОТЕКИ. Афиша формата А3 , а билеты размер 21см на 7,5 см. Информацию и пожелания вышлю.Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мы занимаемся продажей кирпича, крупноформатных блоков и многих других строительных материалов для строительства дома. Нам нужно разработать оригинальный красивый "цепляющий" рекламный макет в журнал. Формат А4 и половинка А4. Акцент сделать на стабильность Компании и ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно написать оригинальное креативное поздравление к новому году нашим партнерам. Мы занимаемся продажей кирпича, керамических блоков и других строительных материалов для строительства дома. Поздравление партнерам в основном строительным фирмам, архитекторам, строителям и другим ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад