matasova

Римма Матасова matasova

 
36 летРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Придумать фразу для открытки

    $4

    Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов. Это открытка нашим партнерам - директорам заводов-изготовителей, директорам строительных фирм и перевозчикам-водителям. Фраза должна быть "цепляющей" возможно связанная с уютом, теплом, надежностью и т.п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн-макет портфолио

    Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов. Нам нужно сделать портфолио из красивых домов из кирпича и других наших товаров. Всего 100 страниц формата А3. На каждой странице 4-5 фотографий, нужно будет ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать афишу

    $9

    Есть готовая афиша с прошлого года, нужно сделать примерно такую же, только по-другому. Изменить текст, смысл останется тот же. Текст я напишу! Бюджет 300 рублей. Нужно сделать срочно сегодня.

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макет открытки на День Строителя

    Наша компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Вижу макет открытки такой: будет в виде комиксов. На первой картинке один человек дает другому человеку кирпич, на следующей картинке он начинает строить, на следующей и ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приглашение на ДР ребенку

    Нужно сделать макет приглашения на день рождения ребенку. На приглашении должны быть всякие там принцессы феи, фото ребенка и собственно текст самого приглашения. Формат А6, макет только одной стороны, не складывающийся, в оригинале будет просто ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Залить на сайт примерно 1000 товаров

    Нужно залить на сайт примерно 1000 товаров с техническим описанием и ценами. Мы официальные дилеры нескольких заводов-изготовителей кирпича. Я пишу Вам все ссылки на заводы, а Вы оттуда берете фотографии кирпича и других строительных материалов, ...

    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст о нас + коммерческое предложение

    Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича, керамических блоков, клинкерной фасадной и напольной плитки, брусчатки и многих других строительных материалов! Мы на рынке более 5 лет! Наши клиенты это частные лица, которые строят коттедж, а ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать фразу на открытку

    $6

    Нужно на лицевую часть открытки придумать красивую фразу, открытку прилагаю. Нужна красивая подходящая фраза :) Компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Открытка будет адресована директорам строительных фирм и директорам заводов-изготовителей строительных материалов. Бюджет 200 рублей ...

    Стихи, Песни и Проза18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет афиши и билетов

    $15

    Нам нужно разработать макет афиши МАРИЙСКОЙ ДИСКОТЕКИ формата А3 или А2 пока не определились и макет билетов формат 21см на 7см с отрывной частью. Срок: в течении 2х дней. Бюджет 500 рублей!

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать макет открытки на Новый Год

    Мы Компания "Улица Строителей" являемся дилерами заводов-изготовителей, занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов для строительства коттеджей, а также высотных домов. Нам нужно разработать макет открытки на новый год, открытки будем дарить директорам строительных фирм, ...

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новогоднее поздравление партнерам

    $25

    Нам нужно придумать стихотворение для открытки нашим партнерам. Мы Компания "Улица Строителей" занимаемся продажей кирпича и других строительных материалов в г.Казань, являемся официальными дилерами. Будем дарить открытку на новый год нашим партнерам как производителям кирпича ...

    Стихи, Песни и Проза14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оригинальный дизайн открытки на День Строителя

    $30

    Компания "Улица Строителей" занимается продажей кирпича и других строительных материалов для строительства высотных домов и частных коттеджей! Нам нужно сделать макет открытки на День Строителя для генеральных директоров строительных фирм. Нам нужен очень ОРИГИНАЛЬНЫЙ и ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет диплома

    $5

    Нужно сделать макет диплома с нашим логотипом и фразой Компания "Улица Строителей". Будет два вида записи на дипломе. Макет один и тот же.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравление с Днем Строителя в прозе

    Компания «Улица Строителей» занимается продажей КИРПИЧА, крупноформатных керамических блоков, клинкерной фасадной плитки, клинкерной брусчатки и других строительных материалов для строительства высотных домов и частных коттеджей! Нам нужно поздравление на День Строителя: 1. для генеральных директоров ...

    Стихи, Песни и Проза12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить афишу на наш лад

    $50

    Есть готовая афиша другой компании, нужно сделать примерно такую же, только на наш лад. Поставить наш логотип, изменить текст, смысл останется тот же. Текст я напишу!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка дизайн-макета в журнал

    Мы занимаемся продажей кирпича, крупноформатных блоков и многих других строительных материалов для строительства дома. Нам нужно разработать оригинальный красивый "цепляющий" рекламный макет в журнал. Формат А4 и половинка А4. Акцент сделать на стабильность Компании и ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новогоднее поздравление

    Здравствуйте! Нам нужно написать оригинальное креативное поздравление к новому году нашим партнерам. Мы занимаемся продажей кирпича, керамических блоков и других строительных материалов для строительства дома. Поздравление партнерам в основном строительным фирмам, архитекторам, строителям и другим ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн афиши и билетов для марийской дискотеки
Замечательный человек! Четко ставит задачу, уважает исполнителя, быстрая оплата. Спасибо!:-)
Отлично поработали! И главное очень быстро, красиво и достойно!
Ответный отзыв
Scorpioletta
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Придумать фразу для открытки
Работа с Риммой была сплошным позитивом! Рекомендую! С удовольствием отвечу и на другие проекты этого заказчика.
Спасибо за работу! Очень четко и быстро!!! Предложила очень много вариантов!!! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Макет диплома
отлично
Алексей предложил не три а 9 вариантов, всё быстро и четко, спасибо!
Ответный отзыв
engine21
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
$7
10 баллов
10 лет назад
Придумать стих о четырех парнях
Благодарю за приятное сотрудничество!
Очень классно, а главное быстро написали стихотворение! Спасибо огромное! Всем рекомендую!
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kudrilona
Илона 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Изменить афишу на наш лад
Четко поставленная задача, принятие работы без промедления и быстрая оплата. К тому же Римма - очень приятный в общении человек. Я рада сотрудничеству!
Утвердили макет с первого раза! Спасибо за работу! Всем рекомендую!
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