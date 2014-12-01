Мои тексты — новые грани успеха Вашего бизнеса!

Полное высшее экономическое образование (инженер, магистр экономики и управления бизнесом).

Большой опыт работы в различных подразделениях производственных предприятий и государственных учреждений.

Имею практический опыт технических переводов с английского, французского, итальянского на русский и украинский языки, синхронного перевода (русско-английский), составления бизнес-планов инвестиционных проектов производственных предприятий, выполнения контрольных, курсовых и дипломных работ по экономике предприятия, бух. учету, управленческому учету, финансам, эконометрии и др.

Составление поздравлений (стихи и проза) для конкретного человека или события.

Копирайтинг и рерайтинг текстов (10-15 тыс. знаков в день). SEO-копирайтинг.

Высокая скорость набора.

Владение ПК - опытный пользователь MS Word, Excel, Adobe Photoshop, Finereader, Internet, 1С: Предприятие