Наталья Чаплыгина ScorpiolettaScorpioletta
Полное высшее экономическое образование (инженер, магистр экономики и управления бизнесом).
Большой опыт работы в различных подразделениях производственных предприятий и государственных учреждений.
Имею практический опыт технических переводов с английского, французского, итальянского на русский и украинский языки, синхронного перевода (русско-английский), составления бизнес-планов инвестиционных проектов производственных предприятий, выполнения контрольных, курсовых и дипломных работ по экономике предприятия, бух. учету, управленческому учету, финансам, эконометрии и др.
Составление поздравлений (стихи и проза) для конкретного человека или события.
Копирайтинг и рерайтинг текстов (10-15 тыс. знаков в день). SEO-копирайтинг.
Высокая скорость набора.
Владение ПК - опытный пользователь MS Word, Excel, Adobe Photoshop, Finereader, Internet, 1С: Предприятие
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