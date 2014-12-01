Scorpioletta

Наталья Чаплыгина Scorpioletta

 
52 годаУкраина/Красноперекопск
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Мои тексты — новые грани успеха Вашего бизнеса!

Полное высшее экономическое образование (инженер, магистр экономики и управления бизнесом).

Большой опыт работы в различных подразделениях производственных предприятий и государственных учреждений.

Имею практический опыт технических переводов с английского, французского, итальянского на русский и украинский языки, синхронного перевода (русско-английский), составления бизнес-планов инвестиционных проектов производственных предприятий, выполнения контрольных, курсовых и дипломных работ по экономике предприятия, бух. учету, управленческому учету, финансам, эконометрии и др.

Составление поздравлений (стихи и проза) для конкретного человека или события.

Копирайтинг и рерайтинг текстов (10-15 тыс. знаков в день). SEO-копирайтинг.

Высокая скорость набора.

Владение ПК - опытный пользователь MS Word, Excel, Adobe Photoshop, Finereader, Internet, 1С: Предприятие

Photoshop
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Отзывы заказчиков
sacsena
Михаил 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
8 баллов
7 лет назад
Написание технических статей
Пишет хорошо. но заказчик не принял
Ничего плохого о заказчике сказать не могу: корректный, лояльный, конкретика в задании и обязательность в оплате. Рекомендую и всегда отвечу на другие предложения.
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$62
10 баллов
9 лет назад
Поздравления с НГ
Спасибо Наталье за очередную отличную работу!
Как и в прошлый раз, сотрудничество было замечательное! Буду рада вновь встретиться в следующих проектах!
Ответный отзыв
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Тексты для сайта
Все сделано, спасибо.
Все ок, рекомендую! Буду рада следующим проектам.
Ответный отзыв
matasova
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
9 баллов
9 лет назад
Придумать фразу для открытки
Спасибо за работу! Очень четко и быстро!!! Предложила очень много вариантов!!! Всем рекомендую!!!
Работа с Риммой была сплошным позитивом! Рекомендую! С удовольствием отвечу и на другие проекты этого заказчика.
Ответный отзыв
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Тексты для сайта.
Все сделано, спасибо!
Все четко: и по общению, и по оплате.
Ответный отзыв
Копирайтинг
26 отзывов
$3/час
от 1 дня
#156
Стихи, Песни и Проза
3 отзыва
$10/час
от 1 дня
#22
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
#120
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$4/час
#221