Обложка на ДВД диска

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт25 заявок253 просмотра

Добрый день, нужно от рисовка 4 обложек для коробок для дисков

материал для работы есть

тз тоже, работаем по этапам без аванса

указывайте стоимость за одну обложку

11 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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